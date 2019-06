Wegen Relegation: Amateurteam verkauft Mallorca-Tour auf eBay

"Wir hatten zur Winterpause elf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten und waren uns sicher, dass es klappt. Wahrscheinlich zu sicher", sagt Patrick Rosenberg, Innenverteidiger beim FC Bad Oeynhausen. Eigentlich schien für Bad Oeynhausen alles klar: Durchgehend Tabellenführer in der Bezirksliga Westfalen 1 seit dem siebten Spieltag, und im letzten Spiel gegen den direkten Konkurrenten und Tabellenzweiten TuS Bruchmühlen hatte die Mannschaft von Holm Windmann alles in der eigenen Hand. Ein Unentschieden hätte bereits gereicht, um die Meisterschaft und den Aufstieg zu feiern. Und auch die Party-Planung war im vollen Gange. Am 5. Juni wäre das Team mit 16 Leuten nach Mallorca an den Ballermann geflogen. Doch es kam, wie es kommen musste. Oeynhausen verliert im letzten Heimspiel mit 2:3 und verschenkt den sicher geglaubten Aufstieg.

Relegations-Marathon statt Bierkönig

Enttäuschung pur beim FC Bad Oeynhausen: "Nach dem letzten Spiel war es totenstill. Keiner hat mehr irgendwas gesagt. Die Stimmung war am Boden", so Rosenberg weiter. Für die Mannschaft war damit klar, dass es in einen Relegations-Marathon geht, will sie den Aufstieg weiterhin im Visier haben. Neben den zwölf Meistern der Bezirksligastaffeln, ermitteln die Zweitplatzierten im K.o.-System einen weiteren Aufsteiger für die Landesliga. Insgesamt vier Runden muss der Aufstiegsaspirant überstehen. Die Mannschaft des FC Bad Oeynhausen setzte sich bisher in den ersten beiden Partien souverän durch.

Am Donnerstag, 6. Juni, geht es mit dem Halbfinalspiel weiter. Sollte das Team auch dieses Match gewinnen, könnte am Sonntag der Aufstieg doch noch perfekt gemacht werden. Der Knackpunkt ist, dass die entscheidenden Relegationsspiele genau in den Zeitraum der bereits gebuchten Abschlussfahrt nach Mallorca fallen. Darum stellte die Mannschaft ihre Abschlussfahrt auf eBay-Kleinanzeigen zum Verkauf, in der Hoffnung, dass sich einzelne Personen oder auch eine komplette Mannschaft zur Abnahme meldet: "Wir stehen mit mehreren Leuten in Kontakt. Ich denke, dass wir einen Teil der Reise auf jeden Fall los werden."