Paarung für Relegation fix: Der Hamburger SV fordert Hertha BSC zum Duell um die Bundesliga

Hertha BSC hat Tabellenplatz 15 am letzten Bundesliga-Spieltag verspielt und ist durch eine Niederlage bei Borussia Dortmund (1:2) und den zeitgleichen Erfolg des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln noch auf den Relegationsrang abgerutscht. Insgesamt haben die Berliner drei Matchbälle zum direkten Klassenerhalt vergeben und müssen nun nachsitzen. Seit Sonntag steht auch der Gegner des Hauptstadtklubs in der Relegation fest.

In einem echten Herzschlagfinale sicherte sich der Hamburger SV Platz drei in der 2. Bundesliga und trifft nun in den zwei Entscheidungsspielen um die Ligazugehörigkeit auf die Berliner. Die Hanseaten gewannen am Sonntag mit 3:2 bei Hansa Rostock und verteidigten somit den Relegationsplatz vor den ebenfalls siegereichen Darmstädtern.