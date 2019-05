Relegation im Livestream und Ticker: Empor Rostock gegen HSG Konstanz

Eine Woche nachdem die Handballer des HC Empor Rostock den Zweitliga-Aufstieg in der ersten Relegationsrunde gegen die HSG Krefeld in letzter Sekunde verpasst haben, bietet sich die nächste Chance. In der zweiten Aufstiegsrunde müssen die Ostseestädter gegen die HSG Konstanz antreten. Das Hinspiel steigt am Sonntag um 16.30 Uhr in der Rostocker Stadthalle. In sechs Tagen findet das Rückspiel statt.