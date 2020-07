Relegation im Liveticker: Der 1. FC Heidenheim und Werder Bremen kämpfen um letzten Bundesliga-Platz

Zwei Vereine, aber nur ein Platz: Im Rückspiel der Relegation kämpfen Werder Bremen und der 1. FC Heidenheim um den letzten freien Spot in der Fußball-Bundesliga. Die Ausgangslage vor der Partie an diesem Montag (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) in Heidenheim ist nach dem 0:0 im Hinspiel völlig offen.