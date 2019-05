Relegation zwischen Stuttgart und Union Berlin: So liefen die Entscheidungs-Duelle seit 2009

Unvergessen bleibt das Relegations-Double des HSV , der dem Horror-Szenario 2. Liga gleich zweimal hintereinander knapp entging. Bereits 2014 sicherten sich die Hamburger mit zwei unentschiedenen Spielen gegen die SpVgg Greuther Fürth denkbar knapp ihren Platz in der ersten Liga und mussten im nächsten Jahr gleich wieder ran. Beim " Drama im Wildparkstadion " gewann der HSV durch einen umstrittenen Freistoß in der Nachspielzeit und einem Last-Minute-Tor mit viel Glück gegen den Karlsruher SC und blieb wiederum erstklassig.

Für die einen geht es ums Überleben, für die anderen um die Krönung der Saison: Zehn Duelle haben seit der Wiedereinführung der Bundesliga-Relegation bereits stattgefunden. Die meisten Relegationsspiele wurden zugunsten der höherklassiken Klubs entschieden, die dem Abstieg so in letzter Minute von der Schippe sprangen.

2012 gelang Düsseldorf der Aufstieg

Vielen Fans wird der Relegationsgipfel allerdings nicht nur wegen des geglückten Aufstiegs, sondern vor allem wegen dem Chaos im Rückspiel in Erinnerung geblieben sein: Eine Minute vor Ablauf der Nachspielzeit stürmten Tausende den Rasen - wohl im Glauben, das Spiel sei vorbei. Die Mannschaften verschwinden in der Kabine, nach minutenlanger Unterbrechung pfeift Schiedsrichter Stark schließlich wieder an. Der Berliner Protest im Anschluss bleibt erfolglos. Hertha-Trainer Otto Rehagel beendet seine Bundesliga-Karriere als Absteiger.

In manchne Fällen sind die Relegations-Duelle dennoch für eine Überraschungen gut . So geschehen im Spiel zwischen Hertha BSC und dem damaligen Zweitligisten Fortuna Düsseldorf . In den letzten beiden Spielen der Saison 2011/12 machte die Fortuna von Coach Norbert Meier den Aufstieg mit 2:1 und 2:2 gegen Hertha BSC perfekt.

Ob auch das Relegations-Duell 2019 zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin in die Fußball-Geschichte eingehen wird, entscheidet sich in den Partien am Donnerstag, 23. und Montag, 27. Mai (20.30 Uhr/Eurosport Player).

Hitzlsperger: "Erwarte zwei hart umkämpfte Spiele"

Was die Daten angeht, hat der VfB die Nase vorne. Dass das nichts zwangsläufig was heißen muss, zeigen die kanppen Duelle der Vergangenheit. Auch Stuttgart Sportvorstand Thomas Hitzlsperger warnt vor dem Gegner der Schwaben - der sich selbst in den Playoffs als klaren Underdog wahrnimmt. „Ich erwarte zwei hart umkämpfte Spiele gegen einen starken Gegner. Union Berlin hat eine sehr gute Saison in der zweiten Liga gespielt“, sagte Hitzlesperger. „Ich bin schon froh, dass wir diese Spiele haben, weil diese Saison nicht so vieles gut war."

Der 1. FC Union will sich nicht länger mit der Enttäuschung über die verpassten Chancen zum Direktaufstieg beschäftigen, sondern daraus neue Kraft schöpfen. „Optimal wäre es, wenn wir die negative Energie in eine Trotzreaktion umwandeln könnten“, sagte Trainer Urs Fischer. „Wir werden versuchen, nach vorn zu spielen und gut zu verteidigen. Zu Null zu spielen halte ich eher für unwahrscheinlich“, sagte Fischer am Dienstag. Man sollte aber nicht so viele Gegentore kassieren: „Wenn du 1:5 oder 1:6 verlierst, wird es schwierig.“