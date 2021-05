Relegations-Rückspiel im Liveticker: Ingolstadt will in Osnabrück den Zweitliga-Aufstieg perfekt machen

Nach dem Power-Auftritt im Relegationshinspiel gab Ingolstadts Vorkämpfer Stefan Kutschke die Marschroute für die zum Greifen nahe Rückkehr in die 2. Bundesliga aus. "Den Sieg können wir nur ganz, ganz kurz genießen, weil wir keine Euphorie aufkommen lassen wollen", mahnte der Kapitän der Schanzer nach dem souveränen 3:0 (2:0) am Donnerstagabend gegen den erschreckend biederen VfL Osnabrück. "Wir wissen, dass es noch ein ganz schwieriges Rückspiel am Sonntag gibt." Anzeige

In ebendiesem Rückspiel am Sonntagmittag (13.30 Uhr, ZDF und DAZN) klammert sich Osnabrück an die Resthoffnungen auf den Klassenerhalt – und kann dabei auf Unterstützung von den Rängen bauen: 2.000 Zuschauer sind an der Bremer Brücke zugelassen. "Wer denkt, dass es jetzt vorbei ist, hat sich gewaltig getäuscht. Selbst wenn es nur 2000 Fans in der Bremer Brücke sind, da geht auf jeden Fall noch was", sagte VfL-Routinier Ulrich Taffertshofer.