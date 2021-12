Relegationsplatz nach "schlimmem Spiel": VfB Stuttgart will ohne Winter-Transfers die Kurve kriegen

Als hätte es noch eines Beweises für die prekäre Lage bedurft, spricht der Blick auf die Tabelle nun eine eindeutige Sprache: Der VfB Stuttgart überwintert in der Bundesliga auf dem Relegationsplatz. Mitten im Abstiegskampf. Das 0:1 (0:0) am Sonntagabend beim 1. FC Köln war der verkorkste Abschluss einer ersten Halbserie, die mit einem 5:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth begann und im Anschluss nicht mehr allzu viele Höhepunkte zu bieten hatte. Verletzungen, Personalsorgen und insgesamt acht Niederlagen prägten am Ende das Bild. Schaut man allein auf die Partie in Köln, gibt es nicht viel, was den Schwaben Hoffnung machen kann. Anzeige

"Es war ein wildes, ein schlimmes Spiel", gestand Torhüter Florian Müller am DAZN-Mikrofon: "Wir haben so viele Fehler gemacht und so oft den Ball verloren." Dennoch hätte es fast zu einem Punkt gereicht, doch Anthony Modeste wuchtete den Ball zwei Minuten vor dem Ende ins VfB-Tor. "Wir haben immer gezeigt, dass wir uns auch nach Rückschlägen rauskämpfen können. Ich hätte mir für diese Truppe ein Erfolgserlebnis zum Abschluss der Hinrunde gewünscht", sagte Trainer Pellegrino Matarazzo.

Auf den Coach wartet bis zum Start in die Rückrunde am 8. Januar in Fürth nun eine Menge Arbeit. Neue Spieler sollen im Winter allerdings nicht zur Mannschaft stoßen. "Wir sind 100 Prozent davon überzeugt, dass wir mit diesem Kader unsere Ziele erreichen“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat schon vor dem Anpfiff in Köln. Größter Hoffnungsträger ist somit Stürmer Sasa Kalajdzic, der mit einer Schulterverletzung seit August fehlt und zur Rückrunde wieder zur Verfügung stehen soll.