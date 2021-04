Später Sieg gegen Crystal Palace: Leicester City gelingt großer Schritt in Richtung Champions League

Leicester City hat einen großen Schritt in Richtung der Qualifikation für die Champions League in der kommenden Saison gemacht. Die "Foxes" kamen am Montagabend gegen Crystal Palace nach einem 0:1-Halbzeitrückstand noch zu einem späten 2:1 (0:1). Mit dem Erfolg setzte sich das Team von Cheftrainer Brendan Rodgers auf vier Punkte vom FC Chelsea sowie auf sieben Punkte von West Ham United ab und konnte den dritten Tabellenplatz in der Premier League nachhaltig manifestieren. Crystal Palace bleibt nach der Niederlage mit 38 Punkten auf Platz 13.

