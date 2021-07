Remis gegen Liverpool, Sieg gegen Innsbruck: Stuttgart überzeugt bei Blitz-Turnier im Trainingslager

Der VfB Stuttgart hat dem FC Liverpool in einem halbstündigen Testspiel in Kufstein ein 1:1 abgetrotzt. Die Führung für die Schwaben gegen den Champions-League-Gewinner von 2019 und englischen Meister von 2020 mit Trainer Jürgen Klopp erzielte Philipp Förster in der sechsten Minute. Sadio Mané glich am Dienstagabend in der 20. Minute aus abseitsverdächtiger Position aus.

