Remis gegen Herrenberg: HC Rödertal beendet seine Niederlagenserie

Großröhrsdorf. Ausgerechnet gegen den Tabellendritten konnten die Zweitliga-Handballerinnen des HC Elbflorenz ihre Niederlagenserie beenden. Die Schützlinge von Trainer Karsten Schneider erkämpften sich gegen die SG H2Ku Herrenberg in eigener Halle ein 24:24-Unentschieden (13:13), beenden die Hinrunde aber auf dem letzten Tabellenplatz. Positiv wirkte sich die Rückkehr von Rabea Pollakowski aus, die nach ihrer Bänderverletzung ihr Comeback gab. Sie zog diesmal im zentralen Rückraum die Fäden.

Den Schwung mitnehmen

Zu Beginn gerieten die Gastgeberinnen zunächst in Rückstand, doch ab dem 6:6 (12.) entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Besonders in der Deckung erarbeitete sich der HCR Ballgewinne und ging durch Saskia Nühse sogar mit 9:8 (16.) in Führung. Auch Torfrau Anne Rammer zeichnete sich immer wieder durch Paraden aus. Bis zur Pause blieb es ausgeglichen.