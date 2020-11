Ausgleich in letzter Sekunde! Recken geben Sieben-Tore-Vorsprung aus der Hand

Nächster Nackenschlag für die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf: Das Team von Trainer Carlos Ortega spielte am Sonntagnachmittag 26:26 bei TuSEM Essen und bleibt in dieser Saison weiter ohne Auswärtssieg und wartet nun seit fünf Spielen auf einen Erfolg.

Böhm und Pevnov fehlten

Ärgerlich, denn die Recken hatten beim Aufsteiger einen Traumstart erwischt. Vor allem, weil Torwart Domenico Ebner traumhaft sicher seinen Kasten sauber hielt. Bis zum ersten Treffer der Gastgeber zum 1:3 hatte Ebner bereits sechs Paraden auf dem Konto. Es half seinem Team enorm, gut in die Partie zu finden. Das 5:1 besorgte Ebner selbst, als er ins verwaiste TuSEM-Tor traf. Essens Trainer nahm die erste Auszeit. Doch Ebner ließ sich davon nicht aus dem Rhythmus bringen. In der elften Minute wehrte er auch den zweiten Siebenmeter ab und trieb mit seinem Weltklasseauftritt die Essener in den Wahnsinn. Blöd nur, dass sein Gegenüber, Sebastian Bliß, ihm in nichts nachstehen wollte und ebenfalls hervorragend hielt. So hatten auch die Recken ihre Mühe, Tore zu werfen.

Das Ortega-Team musste kurzfristig auf die gestandenen Spieler Fabian Böhm (Wadenverletzung) und Evgeni Pevnov (Schulter) verzichten und die Ausfälle kompensieren. Kapitän Böhm feuerte seine Jungs von der Bank aus an. Justus Fischer und Petar Juric waren für das verletzte Duo in den Kader gerückt. Gefühlt stand gegen Essen so die jüngste Reckenmannschaft aller Zeiten auf der Platte. Auf der zuletzt gegen Stuttgart enttäuschenden Spielmacherposition ließ Ortega rotieren.

Alfred Jönsson, Filip Kuzmanovski, Martin Hanne und Veit Mävers wechselten sich im Rückraum ab. Es funktionierte. Durch den Doppelpack von Hanne zog Hannover auf 12:5 davon. Doch bis zu Pause schmolz der Vorsprung auf 14:12. Bliß hielt weiter gut, Ebner nicht mehr ganz so perfekt wie am Anfang. Außerdem konnten sich die Essener nun auf die Schiedsrichter verlassen, die fast jede aggressive Abwehraktion der Recken mit einem Siebenmeter für Essen oder mit einer Herausstellung gegen die TSV bestrafte. Hannover verlor Rhythmus – und Essen gewann Selbstvertrauen. Mit dem sechsten (!) gegeben Strafwurf verkürzte Essen mit der Pausensirene auf zwei Törchen. Der Vorsprung war fast dahin.

Doch die Recken kamen wieder wach und gewillt aus der Kabine. Ein 4:0-Lauf zum 18:12 sorgte wieder für ein beruhigendes Polster.