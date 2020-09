Remis im Dresdner Derby: SG Striesen und FV Laubegast trennen sich 2:2

Anzeige

Dresden. Zum Auftakt in der Landesliga Sachsen erlebten am Sonnabend etwa 350 Zuschauer beim Aufsteigerduell im Dresdner Osten ein sehr spannendes Spiel. Gastgeber SG Striesen und Ortsnachbar FV Laubegast trennten sich an der Bärensteiner Straße am Ende 2:2 (1:1). Ein Unentschieden, mit dem beide Mannschaften zum Saisonstart durchaus zufrieden sein konnten. Für die Gastgeber trafen Florian Hornig und Maximilian Dietze, für die Laubegaster waren Mohamed Djahdou und Nico Wermann erfolgreich.

Die Gäste aus Laubegast erwischten bei Dauerregen den besseren Start, sie hatten durch Philipp Wappler auch die erste Chance, doch Striesens Keeper Christian Kunath lenkte seinen Schuss noch an den Pfosten (9.). Nach einem Freistoß für die Blau-Gelben musste Kunath erneut zupacken, als Johann Wölk zum Abschluss gekommen war (11.). Die Klippel-Elf hatte Feldvorteile, Striesen Mühe, ins Spiel zu finden.

DURCHKLICKEN: Das war das Aufsteigerduell im Dresdner Osten Die Striesener machen sich vorm Anpfiff noch einmal heiß. © Jochen Leimert

Doch Maximilian Koch kam in der 18. Minute immerhin zu einer ersten Schusschance, die Tino Schmidt im Laubegaster Tor aber vereitelte. Laubegast machte weiter das Spiel, aber Ex-Dynamo Tony Schmidt konnte Kunath auch nicht überwinden (26.). Eine Flanke des Laubegaster Zehners setzte Wappler am kurzen Pfosten vorbei (37.). Eine Minute später fiel das 1:0 auf der Gegenseite: SGS-Neuling Florian Hornig schoss flach ins lange Eck (38.).

Striesen nach der Pause aktiver

Striesen hatte das Spiel auf den Kopf gestellt. Marcel Arnold hätte per Kopfball (vorbei/42.) sogar noch erhöhen können. Doch Laubegast, inzwischen richtig wütend und schon mit drei Gelben Karten belastet, kam zurück: Mohamed Djahdou traf aus Nahdistanz zum verdienten 1:1-Ausgleich (45.).

Die Striesener feiern das 1:0 von Florian Hornig. © Jochen Leimert

Nach dem Seitenwechsel versuchte Striesen, sich wieder in Front zu bringen. Doch es fehlte der Frenzel-Elf im Angriff noch etwas an Durchschlagskraft. Laubegast hielt dagegen und machte in der 62. Minute das 2:1: Nico Wermann traf nach einem Freistoß für den FV Dresden 06. Bei einem weiteren Laubegaster Freistoß musste SGS-Keeper Kunath erneut seine Klasse zeigen (74.).

Beide Trainer nicht unzufrieden

Doch die Striesener gaben nicht auf, das Team kämpfte um den Ausgleich und belohnte sich: Maximilian Dietze gelang in der 75. Minute das 2:2. Nach einer Flanke von Anton Harbaum hätte Jonathan Schulz sogar das 3:2 machen können, doch der SGS-Torjäger verpasste die Eingabe knapp (84.). Auch Philipp Werner hatte noch die Chance zum Siegtreffer, er wurde aber noch von Wermann attackiert, der Schuss ging übers Tor (88.).

Aleksandre Labadze (r.) und Mohamed Djahdou feiern den 1:1-Ausgleich. © Jochen Leimert

Auf der anderen Seite musste Striesen aber auch noch einmal durchatmen, als Kunath einen von Wermann abgefälschten Ball parieren musste (90.). Das hätte auch das 3:2 für Laubegast sein können.