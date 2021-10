Holstein Kiel II beim SC Weiche Flensburg 08 torlos

Gerecht! Ein Wort geisterte als Halloween-Vorbote nach dem Regionalliga-Gipfel zwischen dem SC Weiche Flensburg 08 und Holstein Kiel II durch das Manfred-Werner-Stadion in Flensburg. 1428 Fans waren Augenzeuge eines hochintensiven Flutlichtkrachers, dem es lediglich an zwei Dingen mangelte: an Toren und an einem Sieger. Doch mit dem 0:0 schlossen letztlich alle Protagonisten ihren Frieden. Anzeige

Gerecht! Die Kieler Tim Siedschlag, Laurynas Kulikas und der Flensburger Patrick Herrmann bemühten ebenso wie auch KSV-Trainer Sebastian Gunkel und Weiche-Coach Thomas Seeliger genau sieben Buchstaben, um das Landesderby auf den Punkt zu bringen. „Gerecht. Eine Halbzeit war Holstein besser, die zweite ging dann eher an uns. Hut ab vor dem, was die Jungs aus Kiel können, wir haben gut dagegengehalten“, resümierte der „Fußballgott“ Herrmann, der nach Treffern im Hinspiel und im DFB-Pokal erstmals gegen seinen Ex-Verein in dieser Saison ohne Torerfolg blieb.

Holstein Kiel II belohnt sich nicht für dominante erste Halbzeit

Die Jungstörche legten schnell den Respekt vor der Derbykulisse ab. Der Tabellenführer zwang den Zweiten aus Flensburg in die Defensive. „Erste Halbzeit haben wir überhaupt keinen Zugriff bekommen, obwohl wir wussten, was Holstein spielen will“, bekannte Weiche-Coach Seeliger. Ständige Positionswechsel der Kieler Offensivspieler rissen Lücken in die Flensburger Fünferkette. Allein der Ertrag blieb überschaubar. „Die Chancen musst du dir gegen Weiche erstmal herausspielen. Die Verwertung bleibt ein kleines Manko“, bedauerte KSV-Coach Gunkel beim Blick auf die Hochkaräter von Kulikas (12.) und Michel Stöcker (18.). Bei einem Schuss von Siedschlag kurz vor der Halbzeit standen sich die Kieler selbst im Weg, als Kulikas der Ball gegen die Wade sprang, ehe Kirschke parierte (40.). „Das wäre es wohl gewesen. Der Ball sprang mir an die Wade. Ich konnte nicht ausweichen. Das 0:0 ist jedoch gerecht“, erläuterte Kulikas.

„Wir sind nach Flensburg gefahren, um zu gewinnen. In der ersten Halbzeit boten sich uns die Chancen. Über 90 Minuten muss man gegen einen Gegner von Weiches Qualität, der dann auch seine Möglichkeiten hat, auch mal mit einem Punkt zufrieden sein. Deswegen kann man nicht von verlorenen Punkten sprechen. Das Ergebnis ist gerecht“, konstatierte KSV-Kapitän Siedschlag. Zumal die Flensburger, wenn sie denn mal den Weg in den Holstein-Strafraum fanden, brandgefährlich wurden: Noel Kurzbach traf im Konter den Pfosten (30.), Marcel Cornils köpfte knapp am Kieler Tor (55.) vorbei. Und als KSV-Keeper Timon Weiner bei einem Rückpass ausrutschte, hätte der Ex-Kieler Christopher Kramer beinahe zur Flensburger Führung getroffen, doch auch der 32-jährige Angreifer rutschte weg (64.).

SC Weiche-Coach Seeliger an Gunkel: „Haut sie alle weg!“