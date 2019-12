Remis in Minden: Recken gehen als Tabellenzweiter in die Winterpause

Was für eine Dramatik: Das heiße Derby zwischen GWD Minden und der TSV Hannover-Burgdorf bleibt ohne Sieger – 32:32 heißt es nach 60 prickelnden Minuten. Die Recken bleiben auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen, die Siegesserie (fünf Siege in Folge) ist allerdings vorbei. Trotz des Punktverlustes: Die Recken gehen auf Platz zwei in die Winterpause.