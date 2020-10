Remis zwischen Haraguchi, Muroya und Evina: So schlagen sich die Nationalspieler von Hannover 96

Insgesamt sechs Spieler von Hannover 96 befinden sich derzeit bei ihrer Nationalmannschaft. Im direkten Duell trafen am Freitag die Japaner Genki Haraguchi und Sei Muroya sowie Franck Evina mit Kamerun aufeinander. Nach einem ausgeglichenen Testspiel trennten sich die drei 96-Spieler und ihre Nationalmannschaften torlos. Haraguchi, der nach 38 Minuten die gelbe Karte sah, durfte auf dem linken Flügel von Beginn an stürmen und wurde in der 86. Minute ausgewechselt. Auf der Gegenseite wurde Franck Evina erst in der 70. Minute eingewechselt und konnte nicht mehr viele Akzente setzen. Sei Muroya bekam keinen Einsatz. Die beiden 96-Japaner testen am Dienstag (16.45 Uhr) gegen die Elfenbeinküste. Evina hofft am Montag und Freitag (jeweils 17 Uhr) in der Qualifikation zur Afrikameisterschaft gegen Mosambik auf mehr Einsatzzeit.

Bijol spielt für Slowenien gegen San Marino Jaka Bijol ging nach zwei Einsätzen für Hannover 96 auf Länderspielreise. Der neue Mittelfeldspieler war nur in der ersten Hälfte beim 4:0-Testspielsieg von Slowenien gegen San Marino am Mittwoch auf dem Platz. Ein Tor gelang ihm beim 3:0-Halbzeitstand allerdings nicht. Am Sonntag (20.45 Uhr) geht’s für den 96-Spieler gegen den Kosovo, am Mittwoch (20.45 Uhr) gegen Moldau in der Nations League. Beim Spiel gegen den Kosovo trifft Bijol auf seinen Teamkollegen Florent Muslija. Die Mannschaft des 22-Jährigen verlor am Freitagabend in der EM-Qualifikation gegen Mazedonien mit 1:2. Muslija blieb dabei ohne Einsatz. Nach der Partie gegen Slowenien geht es für den Offensivspieler am Mittwoch beim Nations-League-Duell in Griechenland (20.45 Uhr) weiter.

96-Neuzugang Simon Falette trifft am Samstag (16 Uhr) mit der Nationalmannschaft von Guinea im Testspiel auf Kap Verde. Weiter geht´s nur einen Tag später und am Mittwoch (jeweils 14 Uhr) in der Qualifikation zur Afrikameisterschaft gegen den Tschad. Ein geplantes Testspiel am Dienstag gegen Gambia ist nicht sicher.