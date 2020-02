Ex-Bayern-Profi Renato Sanches erklärt geplatzten PSG-Wechsel - und gibt Niko Kovac die Schuld

Als unzufriedener Spieler hat Renato Sanches den FC Bayern im Sommer 2019 verlassen. Bei seinem neuen Klub OSC Lille bekommt der Portugiese regelmäßig Spielzeit, erzielte nach einer Achillessehnen-Verletzung im vergangenen Herbst in den vergangenen acht Spielen zwei Tore und stand dabei jedes Mal in der Startelf. Und der Flügelflitzer wäre beinahe schon ein Jahr vorher in der Ligue 1 gelandet ist - allerdings bei Paris-Saint Germain ! Das zumindest behauptet Sanches in einem Interview mit der französischen Zeitung L'Équipe.

Das zumindest behauptet Sanches in dem Interview. "Und am nächsten Tag, während des Trainings, sagt mir mein Trainer: 'Du gehst nicht'. Ich bin geblieben. Und ich habe nicht gespielt ... " Letztlich blieb der portugiesische Nationalspieler in München, kam aber nur selten zum Einsatz. In der Bundesliga-Hinrunde der Saison 2018/19 stand Sanches immerhin noch viermal in der Startelf, auch in der Champions League reichte es zu sechs Einsätzen. Doch in der Rückrunde war der Offensivmann unter Kovac nahezu abgemeldet: nur 102 Minuten stand er in der Liga auf dem Platz.