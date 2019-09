Lille-Präsident verteidigt Renato Sanches und kritisiert FC Bayern: "War dort verloren"

Gérard Lopez, Präsident des OSC Lille, hat seinen Neuzugang Renato Sanches gegen die Kritik der vergangenen Wochen in Schutz genommen. "Wenn ich höre, dass Renato Sanches ein schlechtes Match gemacht hat, dann muss ich lachen, weil es dieselben Leute sind, die in einem Jahr sagen werden, dass Renato Sanches großartig ist", so der Klub-Boss zuversichtlich am Wochenende in der TV-Sendung Canal Football Club. "Er ist ein Spieler, der Zeit braucht. Bei uns hat er keinen Druck", versicherte Lopez dem 22-jährigen Talent.