Laut Lille-Präsident: Angebote über 70 Millionen Euro für Ex-Bayern-Profi Renato Sanches 

Doch der Klub lehnte die Offerten allesamt ab. "Er wird nicht gehen, unser sportliches Projekt hat Priorität", so der Präsident. Lille will eine Macht hinter Top-Klub Paris Saint-Germain in der französischen Liga werden und ist daher bestrebt, seine Stammspieler zu halten. "Wir wollen uns weiterhin entwickeln. Wie viele Klubs in der Ligue 1, außer PSG, würden ein Angebot über 70 Millionen Euro für einen Spieler ablehnen?", so Lópéz.