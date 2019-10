Trotz Problemstart: Lille-Sportdirektor Campos will Renato Sanches "zum besten Spieler der Liga machen"

Im vergangenen Sommer ging mit dem Wechsel von Renato Sanches zu OSC Lille nach drei Jahren ein großes Missverständnis zu Ende . Aus dem einst mit großen Erwartungen und für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon geholten Portugiesen wurde beim FC Bayern nie die große Stütze im Mittelfeld, die sich die Münchner erhofft hatten. Nur 35 Bundesliga-Spiele absolvierte der heute 22-Jährige für den deutschen Rekordmeister, jetzt soll in Frankreich der Neustart gelingen.

Allerdings läuft auch in der neuen Heimat nicht alles reibungslos für Sanches. Insgesamt sechs Einsätze stehen für den Mittelfeldspieler bislang zu Buche, nur zwei davon aber über die vollen 90 Minuten. Zuletzt bremste eine Verletzung an der Achillessehne den Nationalspieler weiter aus. Dennoch ist Lille-Sportdirektor Luis Campos, der den 22-Jährigen im Sommer für 20 Millionen Euro in den Norden Frankreichs lotste, weiter von den Qualitäten des ehemaligen Bayern-Profis überzeugt.