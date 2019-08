Renato Sanches beim OSC Lille vorgestellt - Spitze gegen FC Bayern: "Wurde nie als Option gesehen"

Die Vorstellung von Renato Sanches beim OSC Lille hatte es durchaus in sich. Der Portugiese nutzte die Pressekonferenz beim französischen Erstligisten auch dafür, klare Worte an seinen ehemaligen Arbeitgeber FC Bayern zu richten. "Als ich zu Bayern kam, war ich nicht unbedingt bereit dafür", gestand Sanches ein. Doch der 22-Jährige erklärte auch: "In den folgenden Jahren war ich physisch und mental auf der Höhe. Doch ich wurde nie als Option gesehen." Ein Vorwurf, der unter anderem seinem Ex-Coach Niko Kovac gilt.