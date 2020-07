Renc verlässt Hannover 78: Hemminger Rugby-Talent wechselt nach Heidelberg

Es ist nur ein kurzes Gastspiel gewesen von Justin Renc bei Rugby-Nordmeister Hannover 78. Seit einem halben Jahr wohnt der bullige Stürmer bereits in Heidelberg und trainiert dort nun am Olympiastützpunkt. Renc bleibt am Neckar, der Nationalspieler wechselt zum TSV Handschuhsheim in die 1. Bundesliga Süd/West. Die „Löwen“ haben ihm ein gutes Angebot gemacht, sagt 78-Coach Steven Bouajila: „Schade für uns, aber das war abzusehen und ist deshalb auch okay.“