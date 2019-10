René Adler in Liebertwolkwitz: „Nutzt diese tollen Bedingungen!“

Leipzig. Der verlorene Sohn kehrte für ein Wochenende zurück in seine Heimat und wies beim LVZ-Kuppeltalk und bei der Kunstrasen-Einweihung beim SV Liebertwolkwitz nach, dass Prominenz, Wohlstand und Bodenhaftung einhergehen können. Volksnah, freundlich, froh und glücklich: René Adler, 34, hinterließ in Leipzig einen glänzenden Eindruck. Nach seiner Leipziger Charme-Offensive war vor einem Kurzzeit-Comeback als Keeper. Adler stand gestern beim Abschiedsspiel der HSV-Ikone Rafael van der Vaart in Hamburg im Tor. Und siehe da: ein bisschen was geht auch mit 34 Jahren und maladem Body noch. Adler: „Ich habe alle beweglichen Teile getaped und eine Voltaren eingeworfen.“ Der Leipziger hatte im Mai nach 269 Bundesliga-Spielen für Leverkusen, Hamburg und Mainz den Stecker gezogen. Der Geist war noch willig, das Fleisch nach zig Operationen schwach. Plan B für die Karriere nach der Karriere? Hat er, lebt er.

Adler, der mit seiner bezaubernden Ehefrau Lilli Hollunder, 33, in Hamburg sesshaft geworden ist, hatte in Leipzig einen straffen Plan. Am Freitag Abend schwebte der TV-Experte aus Bilbao kommend in Leipzig ein, Jens und Kerstin Adler chauffierten ihren Filius zum LVZ-Kuppeltalk. Dort ließ Adler auf charmante Art tief blicken. Reich geworden, Herr Adler? „Mir geht es gut, aber es reicht nicht bis zu Rente. Ich will und muss arbeiten.“ Wie läuft die Torwart-Handschuh- Firme T1TAN, an der er beteiligt ist? „Immer besser, wir haben an dieser Front noch viel mehr.“ T1TAN bietet Handschuhe unter 60 Euro an, die Produkte der Marktführer kosten weit über 100 Euro. Wer der beste deutsche Torhüter ist? „Manuel Neuer wird die EM spielen - und er wird wie immer gut spielen.“ Adler hält es für denkbar, dass Neuer, 33, nach der EM den Platz frei macht für Marc ter Stegen, 27.

Dass aus dem kleinen René Adler etwas werden würde, hat René Müller, 60, beim VfB Leipzig früh erkannt. Ex-Nationaltorhüter Müller: „René hatte alles. Nur er selbst oder miese Trainer hätten eine Profi-Karriere kaputt machen können. Ich habe der Familie Adler damals von einem Internat bei einem Westclub abgeraten, dann hat sich das in Leverkusen mit der Gastfamilie Vollborn ergeben. René war ab 2008 der kompletteste deutsche Torhüter, hätte eine Ära prägen können, wenn ihm nicht der Körper einen Streich gespielt hätte.“ Adler: „Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Ich bin mit meiner Karriere trotzdem happy.“

Teil 2 des Leipzig-Tripps ging beim SV Liebertwolkwitz über die Bühne. Neuer Kunstrasen, 788000 Euro teuer, Kork statt Gummi-Granulat, letzter und ökologisch abbaubarer Schrei der Szene. Projektleiter Jens Adler: „Wie haben es geschafft, das ist ein Meilenstein für uns!“ 2015 war beim Club der kühne Gedanke an einen Kunstrasen gereift. Viele Anträge und Monde später kam am 3. Juli 2018 die Fördermittelzugabe der Stadt und der Söchsischen Aufbaubank (SAB) - übrigens am 56. Geburtstag von Adler.

Die Baugenehmigung schlug erst im März 2019 auf, nachdem alle Anwohner-Einsprüche und Nachweise (Lärmgutachten et cetera) abgearbeitet waren. Spatenstich: 24. April. Am 17. September fiel der Hammer. Pflege: Das gute Stück wird zweimal die Woche gebürstet, die Halme aufgestellt, der Kork verteilt werden. Tiefenpflege: Einmal im Jahr mit einer speziellen Maschine. Kostenpunkt pro Einsatz: 4000 Euro. Lebensdauer des Rasens: 15 bis 20 Jahre.

Ohne René Adler wäre der Griff in den Fördertopf ins Leere gegangen. Adler hat den geforderten Eigenanteil in Höhe von 120000 Euro via Darlehen an den SVL gestemmt. Rückgezahlt ist der Kredit in 20 Jahren. Monatliche Kosten: Überschaubare 700 Euro. René Adler. „Ich bin hier groß geworden, gebe gerne etwas zurück. Ein großes Dankeschön, dass wir das zusammen hingekriegt haben. Der Spaß ist wichtig, aber sportlicher Ehrgeiz ebenfalls. Warum nicht in einer höheren Spielklasse? Nutzt diese tollen Bedingungen!“

Da war er wieder, der Ehrgeizling, der mit zarten 15 hinaus in die große, weite Fußball-Welt zog - und den Ruhm der Heldenstadt mindestens mehrte.

