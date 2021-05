René Piechulek dominiert den Renntag in Dresden-Seidnitz

Rennvereins-Präsident zufrieden

Piechulek erinnerte sich, dass er schon mal in Verden so viele Rennen gewonnen habe. Doch nach genauer Recherche ergab sich, dass er 2015 dort viermal siegte – also war der Dresdner „Fünfer“ ein neuer Bestwert. Schon zu Pfingsten hatte er mit zwei Gruppe-II-Siegen in der Szene für Furore gesorgt. Dabei sollte der schmächtige Junge einst Boxer werden, besuchte deshalb bis zur zehnten Klasse die Sportschule in Halle. Mit nur 34 kg Gewicht beendete er die Schule. Beim Arbeitsamt empfahl man dem „Hänfling“, doch eine Ausbildung als Pferdwirt mit der Ausrichtung Rennreiter anzustreben. Gesagt, getan. Zunächst lernte er ein Jahr in Leipzig, danach ging er nach Weilerswist. Er lernte von verschiedenen Trainern und arbeitet jetzt in München am Stall seiner Lebensgefährtin, der Trainerin Sarah Steinberg. Mit den fünf Treffern von Seidnitz hat Piechulek jetzt 13 Saisonsiege auf dem Konto und schaffte den Sprung unter die Top-ten der Bestenliste.