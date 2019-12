René Riegers Auftrag: Meinersen zum Klassenerhalt führen

Meinersen kämpft um den Klassenerhalt. Gecoacht wird der Tabellenvorletzte von Willi Feer – er ist auch der Grund für Riegers Entscheidung, zum SVM zu wechseln. „Willi ist eine wichtige Person in meinem Privatleben und im Fußball – er ist wie ein Vater für mich“, erklärt Rieger. Feer begleitete den Filigran-Fußballer von der Bubi-Liga bis zur E-Jugend und auch zwei Jahre (2011 bis 2013) in der Oberliga-Herren-Mannschaft des MTV Gifhorn.

Dass es nun erneut zu einer Zusammenarbeit kommt, liegt an der aktuellen Tabellensituation. „Meinersen ist in einer schwierigen Situation, und ich möchte Willi helfen, die Mannschaft in der Kreisliga zu halten“, sagt Rieger. Doch schon jetzt steht für ihn fest, dass sein Engagement in Meinersen nur von kurzer Dauer ist – im Juni 2020 kehrt Rieger zurück. „Schwicheldt ist mein absoluter Herzensverein und vertraut mir. Dass die Verantwortlichen mich das machen lassen, zeigt, wie super dieser Verein ist“, schwärmt er.