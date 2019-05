René Villadsen und der SC DHfK Leipzig gehen gut miteinander um

Sie haben ganz in der Nähe Ihrer dänischen Heimat gespielt. War das eine Zusatzmotivation? Ja, ein Teil meiner Familie und Freunde waren da. Dazu hat die grüne Wand hinter mir gestanden und richtig Gas gegeben.

Viele Klasseparaden gegen Flensburg. Wie kommt’s? Ich bin nach 20 Minuten eigentlich schlecht ins Spiel gekommen, mein Plan von vor der Partie war überhaupt nicht aufgegangen und Flensburg schoss bis zur Pause fünf Tore. Da habe ich mir gedacht: Jetzt machst du etwas ganz Anderes, etwas Überraschendes. Dann kommen die Bälle auf mich, ein Siebenmeter, noch einer und am Ende hat alles gut gepasst. Die letzten 20 Minuten waren richtig gut, da konnten wir Flensburg ärgern.

Leipzig . Der dänische SC-DHfK-Torhüter René Villadsen, 33, spricht im Interview über seine Leistungen in dieser Saison und eine mögliche Rückkehr nach Leipzig.

Danach sind Sie erstmal nach Dänemark gefahren. Was haben Sie da gemacht? Ach, nur ein paar Kraftübungen und dann Konfirmation in der Familie gefeiert. Dazu ein bisschen im Garten gearbeitet. Das hat auch mal Spaß gemacht.

Wie haben Sie die WM im Januar erlebt, die Dänemark letztlich gewinnen konnte?

Ich wusste, wenn Dänemark ins Finale kommt, wird es auch gewinnen. Das war Wahnsinn mit den 15 000 Leuten in der Halle. Und danach war Party in Dänemark. Da ist Handball so groß wie Fußball.