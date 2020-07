Rennen 9 und 10 terminiert: Formel 1 fährt in Mugello und Sotschi - Ferrari-Jubiläum auf Heimstrecke

Demnach wird der Formel-1-Tross am 13. September in Mugello den Großen Preis der Toskana ausfahren. Am Wochenende vorher findet in Monza der reguläre GP von Italien statt. Bis dato war es der vorläufige Abschluss der Saison, die am vergangenen Wochenende mit dem ersten von zwei Rennen im österreichischen Spielberg ihren Anfang genommen hatte. Am Sonntag folgt nach dem Großen Preis von Österreich der GP der Steiermark. Vom 17./19. Juli wird im ungarischen Budapest gefahren, anschließend sind zwei Rennen im englischen Silverstone (31.7./2.8. und 7.-9.8.), sowie jeweils ein Lauf im spanischen Barcelona (14./16.8.) und im belgischen Spa (28./30.8.) vorgesehen, ehe es nach Italien geht.