Rennen unterbrochen: Crash zwischen WM-Rivalen Verstappen und Hamilton in Silverstone

Heftiger Unfall zwischen den beiden Rivalen um die Weltmeisterschaft in der Formel 1: In der ersten Runde des Grand Prix von England in Silverstone sind Mercedes-Pilot Lewis Hamilton und Red-Bull-Fahrer Max Verstappen kollidiert. Während der siebenmalige Weltmeister Hamilton zunächst weiterfahren konnte, bedeutete der Unfall das Renn-Ende für den WM-Führenden und Polesetter Verstappen. Nach einer Safety-Car-Phase wurde das Rennen unterbrochen. Der Restart wurde knapp eine Dreiviertelstunde nach ursprünglichem Rennstart durchgeführt. Anzeige

Was war passiert? Nach einer heißen Startphase mit knappen Duellen in den ersten Kurven krachte es im zweiten Sektor der Strecke. Vor der berühmten Copse-Rechtskurve berührte Hamilton den Niederländer am Reifen. Der Red-Bull-Pilot krachte mit hoher Geschwindigkeit ausgangs der alten Start-Ziel-Geraden in den Reifenstapel. Der 23-Jährige konnte selbst aus seinem Cockpit steigen, den Bildern zufolge wirkte er aber deutlich mitgenommen. Anschließend kam zunächst das Safety Car auf den Kurs gefahren, ehe das Rennen unterbrochen wurde. "Ist Max okay?", fragte Hamilton seinen Kommandostand. "Er ist aus dem Wagen draußen", antwortete sein Renningenieur Peter Bonnington.

Red-Bull-Motorsportberater fordert harte Strafe für Hamilton - FIA belegt Weltmeister mit Zeitstrafe

Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko betonte, dass Verstappen "einen Schock" habe, vom Medical Center aber wieder auf dem Weg ins Fahrerlager sei. Der Österreicher forderte eine drastische Bestrafung für Hamilton. "Das ist kein Rennunfall mehr, sondern ein fahrlässiges bis gefährliches Verhalten", so der 78-Jährige gegenüber Sky. Von der Lesart der Mercedes-Bosse um seinen österreichischen Landsmann Toto Wolff, wonach Hamilton auf gleicher Höhe mit Verstappen und deshalb schuldlos sei, hielt Marko nichts: "Dann sind die alle blind", sagte der langjährige Red-Bull-Verantwortliche. Die Rennkommissare untersuchten den Vorfall - Hamilton erhielt eine Zehn-Sekunden-Strafe.