Masken falsch aufgesetzt, Abstände missachtet: Rennes-Fans ignorieren Corona-Regeln

Die Aufregung in Frankreich ist groß. Beim Heimspiel von Stade Rennes in der Champions League gegen FK Krasnodar (1:1) ist auf Bildern deutlich zu sehen, wie viele Fans am Dienstagabend sich nicht an die auch in Frankreich geltenden Corona-Regeln halten - 1,5 Meter Mindestabstand und Masken tragen. Und dabei ziehen einige der insgesamt 5000 Zuschauer sogar die Schutzmaske unter das Kinn statt damit Mund und Nase zu bedecken.