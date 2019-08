Rennkanuten Oeltze/Kretschmer vor spannendem Finalduell gegen China

Szeged. Die Canadier-Spezialisten Yul Oeltze (SC Magdeburg) und Peter Kretschmer (SC DHfK Leipzig) stehen bei den Kanu-Weltmeisterschaften in Szeged vor ihrem Gold-Hattrick. Die Titelverteidiger im Canadier-Zweier über 1000 Meter gewannen am Freitag ihren Halbfinallauf souverän und kontrolliert. Das Duo konnte Kraft sparen und kämpft am heutigen Sonnabend in der Kanu-Hochburg Ungarn um den dritten Titel in Serie. „Das Finale wird echt spannend“, prophezeit „Kretsche“. Der Leipziger Trainer Kay Vesely sieht eine verdammt harte Aufgabe auf den deutschen C2 zukommen, denn China stellte im anderen Halbfinale einen Weltrekord auf.