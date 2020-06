Renntag auf der Neuen Bult ein voller Erfolg – erstmals wieder Besitzer vor Ort

Improvisierte Siegerehrung

Es gab im Absattelring anschließend sogar eine improvisierte Siegerehrung mit einem Hannover-Pferd als Trophäe und einem Sieger-Schnappschuss. „Die Besitzer haben zuletzt auf so vieles verzichtet“, sagte HRV-Präsident Gregor Baum. „Das wollten wir honorieren.“ Was genau der hannoversche Unternehmer meinte, der selbst mit seiner Frau Julia in Soltau das Gestüt Brümmerhof betreibt, erzählte Jackie Leve aus Hamburg. „Wir haben in den vergangenen Monaten mal ein Foto oder ein Video von unserer Stute Megan erhalten, sie selbst aber lange Zeit nicht gesehen“, sagte sie.

Umso mehr freute sich Leve, die mit ihrer Mutter angereist war, über den Erfolg der Dreijährigen und ihres Jockeys Michael Cadeddu im Pferdewetten.de–George-Floyd-Memorial über 1900 Meter. Der HRV setzte mit der Namensgebung des ersten von 13 Rennen auch ein starkes politisches Zeichen, indem er des durch Polizeigewalt zu Tode gekommenen US-Bürgers gedachte.

An Megans und Mamourettas Erfolgen waren übrigens Neue-Bult-Trainer beteiligt. Moamouretta wird von Bohumil Nedorostek vorbereitet. „Wir haben uns sehr gut im Winter vorbereitet und ernten jetzt den Lohn“, sagt der Tscheche, der mittlerweile mehr als 40 Pferde in seinem Quartier hat. Megan wird von Dominik Moser trainiert, der am Sonntag noch stärker abräumte. Mit den Brümmerhofern Artistico und Anno Mio sowie Nordinsky – stets saß der hannoversche Jockey Wladimir Panov im Sattel – stellte er weitere Sieger. Hans-Jürgen Gröschel setzte im Listenrennen der Flieger mit Belle Anglaise auf Platz 3 ein Ausrufezeichen, ein Sieg blieb dem 77-Jährigen aber verwehrt.

In den Hauptereignissen gelang indessen Jockeychampion Bauyrzhan Murzabajev der totale Triumph. Er führte in den Listenrennen Go Rose (Pferdewetten.de – Pool & the Gang Cup über 1400 Meter) und Sanora (RaceBets – Podcats-Rennen über 1900 Meter) sowie Mrs. Applebee im BBAG-Auktionsrennen zu Erfolgen. Interessierter Beobachter aller Rennen war Bult-Trainerlegende Otto-Werner Seiler (Stall Steintor), obwohl sein Wallach Shoemaker fast zum Prüfungsschluss lief. Er wurde Vierter im zwölften Rennen.