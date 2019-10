Renntag der Gestüte auf der Neuen Bult: Lips Queen siegt königlich

Die deutsche Nationalhymne klang jazzig durch den Absattelring auf der Bult. Stephan Abel spielte auf seinem Saxofon, während auf dem Treppchen die Protagonisten des Gewinnerteams andächtig lächelten. Trainerin, Jockey, Besitzer. Der Ausgang des Hauptereignisses beim Renntag der Gestüte war geradezu sensationell gewesen. Und königlich. Die dreijährige Stute Lips Queen gewann mit einer Quote von 57,7 den Großen Preis des Gestüts Ammerland. Heißt: Für 10 Euro Einsatz hätte es 577 Euro gegeben. Die Topfavoriten blieben chancenlos in dieser Gruppe-III-Prüfung, die aufgrund der teilnehmenden Klassegalopper auch locker als Gruppe-II- oder Gruppe-I-Rennen hätte durchgehen können.

Lips Queen zeigt Comebackqualitäten

Lips Queen war beim Start am schlechtesten weggekommen auf dem tief-weichen Geläuf. Niemand hatte sie auf dem Schirm. Noch im Schlussbogen galoppierte sie an vorletzter Stelle, auf der Zielgeraden griff der erfahrene Jockey Jozef Bojko an. Der ehemalige Derbysiegreiter dirigierte die Stute durch das enge Feld nach vorn und triumphierte am Ende sicher. „Sie hatte es erst nicht eilig“, sagte Bojko. „Aber das hohe Tempo des Feldes war am Ende ein Vorteil für sie. Sie hat Charakter gezeigt.“

Für den Rennstall Germanius aus Berlin war es einer der größten Erfolge, ebenso für Trainerin Eva Fabianova. Bult-Chef Gregor Baum gratulierte den Siegern. Dabei hätte er fast selbst gewonnen. Seine Brümmerhof-Stute Anna Magnolia, trainiert auf der Bult von Dominik Moser, landete auf dem zweiten Platz. Ein starker Abschluss, unwahrscheinlich, dass sie noch ein Rennen läuft. 2020 wird sie „unsere Zuchtperle“, sagte Baum und zeigte keinen Ärger über den verpassten Triumph.