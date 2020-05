„Renntag der Herzen“ im Leipziger Scheibenholz

Leipzig. „Renntag der Herzen“ am Freitag im Scheibenholz. Statt 18000 Besucher wie im Vorjahr nur eine Handvoll auf dem Areal in Leipzigs grüner Mitte. Die kreierten von 12 bis 18.30 Uhr ein volles Programm – virtuell, übertragen via Facebook. Überaus unterhaltsam, das Ganze. Zu sehen waren Videos von früheren Rennen, zahlreiche Grußbotschaften (u. a. von langjährigen Sponsoren, dem Handball-Manager Karsten Günther, den Hoppegartener Trainern Roland Dzubasz und Gunter Richter, Messe-Chef Martin Buhl-Wagner). Dann ein launiger Talk von Schriftsteller und Rennverein-Vize Clemens Meyer mit Rennbahn-Kommentator Gunther Barth, und noch einiges mehr. Am späten Nachmittag gab es einen Stallrundgang mit Trainer Marco Angermann.