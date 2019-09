Feuriger Renntag der Landwirtschaft: Jin Jin zeigt Herz - Dato flitzt zum Sieg 

Langenhagen Bult-Trainer Bohumil Nedorostek und den Besitzern rutschte für einen Moment das Herz in die Hose. Wo wollte denn Stute Jin Jin hin? Ende des Schlussbogens lief das Pferd geradeaus weiter – so, als wolle es das Geläuf verlassen.

Peucher bringt Jin Jin wieder in die Spur „Sie wollte wohl nach Hause in den Stall“, sagte Nedorostek. Doch Jockey Maxim Pecheur steuerte die Stute an der Außenbahn in den Einlauf. Das Duo, das das gesamte Rennen geführt hatte, gab noch mal richtig Gas und flog zum Sieg. „Sie hat Herz gezeigt“, freute sich Nedorostek, als er in den Absattelring humpelte. Um seinen rechten Fuß trägt er eine gewaltige Schiene. Neulich in Baden-Baden „ist mir ein Jährling auf den Fuß getreten, der große Zeh ist dreifach gebrochen“, erklärte der Trainer, der gestern beim Renntag der Landwirtschaft auf der Bult seinen 16. Saisonsieg feierte.

Zweite Wette, zweiter Triumph Für Jin Jin war es der zweite Sieg beim zweiten Start. Und auch für Vivian Bernt und Claudia Rößler der zweite Treffer in Folge. Etwas schüchtern freuten sie sich eher nach innen. Okay, der Wettgewinn von 9 Euro hielt sich bei 3 Euro Einsatz auch in Grenzen. Trotzdem bemerkenswert, dass auch der zweite Tipp ihres Lebens ein Volltreffer war. Die Freundinnen hatten sich spontan für einen Premierenbesuch auf der Bult entschieden. „Mein Freund arbeitet sonntags immer, also wollten wir was unternehmen bei dem schönen Wetter“, sagte Bernt (30). Sie und Rößler (35) schlenderten nur kurz über den Bauernmarkt hinter der Tribüne, sie fuchsten sich lieber schnell in das Rennprogramm, studierten Gewichte, Namen, Formen und Rennstallfarben.

Auf der neuen Bult: Renntag der Landwirtschaft 2019 Am Renntag der Landwirtschaft auf der neuen Bult war viel los. 13 800 Turffans waren zugegen. Ob flinke Pferde, stilvoller Galopp oder auch drollige Hunde - der sonnige Sonntag hielt einiges für die Zuschauer parat. ©

Anzeige

Bult-Chef Baum ist mit Platzierung zufrieden Pünktlich zum ersten Hauptrennen waren sie eingetroffen und setzten zur Sicherheit auf den Favoriten Firebird Song in den blauen Farben des Godolphin-Stalls, des größten der Welt. Firebird Song flitzte souverän zum Sieg. Bult-Chef Gregor Baum hatte für diese mit 25 000 Euro dotierte Listenprüfung zwei Pferde seines Gestüts Brümmerhof am Start. Best on Stage, trainiert in Köln, galoppierte auf Platz zwei, Clear for Take Off, trainiert von Dominik Moser in Langenhagen, wurde Vierte. „Damit sind wir sehr zufrieden“, sagte Baum, der den mit 13 800 Turffans sehr gut besuchten Landwirtschaftsrenntag gestern Mittag eröffnet hatte – wie immer mit dem riesigen Welsh-Black-Bullen Elton. Schwerfällig stapfte der 1,21 Tonnen schwere Koloss in den Absattelring, später chillte er in der Sonne mitten auf dem Bauernmarkt.

Wontorra, Grindel und Co.: Geballte Prominenz beim Ascot-Renntag auf der Neuen Bult Laura Wontorra, Jana Ina Zarrella und Oana Nechiti (von li.) beim Ascot-Renntag auf der Neuen Bult. ©

Belohnungs-Scheinchen für Ganbat Leichtfüßig dagegen die Galopper. Im mit 52 000 Euro dotierten BBAG-Auktionsrennen hatte Hengst Dato die schnellsten Beine. Jockey Bayarsaikhan Ganbat führte ihn zum sicheren Sieg. Besitzer Albrecht Woeste vom Stall Grafenberg steckte ihm ein paar Scheinchen als Belohnung in die Hand. Der milliardenschwere Unternehmer aus der Henkel-Dynastie war in Geberlaune. Während für den spät vom Renntag aus Dortmund eingetroffenen Bult-Trainer Hans-Jürgen Gröschel nichts Nennenswertes heraussprang, durfte Kollege Moser gestern zweimal jubeln. Im zweiten Rennen hatte er mit Let Me Know der Gröschel-Stute im Schlussspurt den Sieg vor der Nase weggeschnappt. Im Sattel saß Bult-Jockey Wladimir Panov, der seinen 27. Saisonsieg feierte. Im letzten Rennen des Tages gewann Wallach Luciani für Moser. Dritter wurde Stall-Steintor-Hengst Arabino bei seinem Comeback nach einem halben Jahr Verletzungspause.

ANZEIGE: 50% auf dein Spieler-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.