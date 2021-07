Moser schlägt sich quasi selbst: "Auf diese Art habe ich auch noch nie gewonnen"

Johanna Neutel wollte sich sputen und legte auf dem Weg zur Neuen Bult einen kleinen Zwischengalopp ein. Ihr Ziel: die erstmals seit Oktober 2019 wieder geöffneten Tageskassenhäuschen der Galopprennbahn in Langenhagen. „Ich war extra früh da. Ich hatte Angst, dass ich keine Karte mehr bekomme. Sie vorher im Internet zu bestellen – das kann ich ja nicht“, sagte die Rentnerin aus Langenhagen. Seit 30 Jahren geht sie schon auf die Bult. Doch seit dem Saisonende 2019 war sie nicht mehr da. Wegen der Pandemie. „Das hat mir gefehlt. Ich nehme ja sonst jedes Rennen mit“, sagt Neutel. Anzeige Tatsächlich ergatterte sie eines der letzten Tickets. 1000 Besucher waren am Sonntag beim Renntag zugelassen. Mit der Eintrittskarte in der Ta­sche schlenderte die ältere Dame in Richtung Führring und gab ihre ersten Tipps ab. Immer 2 Euro auf Sieg, 2 Euro auf Platz. Kleines Geld – aber für die Rentnerin ein großer Spaß.

Bilder vom Renntag auf der Neuen Bult (11. Juli) Bilder vom Renntag auf der Neuen Bult (11. Juli) © Florian Petrow

Weil im ersten Rennen nur kümmerliche drei Starter in die Boxen rückten, war auch die Siegchance groß. Neutel setzte auf Wellenbrecher – und gewann. Im Sattel: Maxim Pecheur, Trainer: Markus Klug. Klug, wer auf diese Kombination auch in den nächsten beiden Rennen setzte. Pe­cheur siegte auch auf Ankunft und Divio – beide aus Klugs Kölner Trainingsstall. Der Er­folgs­coach verfolgte die Siege im Livestream, er war beim zeitgleich stattfindenden Renntag in Mülheim.



Nordinsky zieht noch an Woodking vorbei Bis es den ersten Sieg für das Langenhagener Trainingszentrum zu beklatschen gab, verging eine halbe Ewigkeit. Erst im achten von neun Rennen hatte ein Galopper von der Neuen Bult die Nase vorn. In der Prüfung der Kategorie Ausgleich III sah Woodking unter Bult-Jockey Wladimir Panov schon wie der sichere Sieger aus. Der von Bult-Trainer Dominik Moser betreute Wallach stammt aus der Brümmerhofer Zucht des Bult-Chefs Gregor Baum. Der hatte das Pferd vor rund einer Woche an den Stall Flying Dreams verkauft. Doch der Traum der neuen Besitzer vom sofortigen Sieg verflüchtigte sich auf den letzten Me­tern. Von hinten kam Nor­dins­ky angeflogen. Ebenfalls aus Brümmerhofer Zucht, ebenfalls trainiert von Moser – für die hannoversche Besitzergemeinschaft Kuckuck Racing. Nordinsky und die Bult-Amazone Lilli-Marie En­gels überflügelten die Trainingsgefährten und gewannen am Ende sogar leicht vor Woodking und Panov. Kurios: So schlug sich Trainer Moser praktisch selbst. „Auf diese Art habe ich auch noch nie gewonnen“, freute er sich über Platz eins – und zwei.