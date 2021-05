Renntag in Düsseldorf: Next Dawn entführt einen Sieg nach Leipzig

Düsseldorf/Leipzig. Endlich hatten die zahlreichen Mitglieder des Leipziger Volksrennstalles Scheibenholz und Trainer Marco Angermann Grund zum Jubeln. Denn der vierjährige Wallach Next Dawn sorgte beim Renntag in Düsseldorf im Love Nature-Rennen für den ersten Jahressieg seines Chefs und machte auch seine vielen Besitzer glücklich. Für Next Dawn war es überhaupt der erste Sieg in seiner Laufbahn.

Den entscheidenden Anteil am Erfolg darf Championjockey Bauyrzhan Murzabayev nach einem cleveren und starken Ritt für sich in Anspruch nehmen. Er hielt sein Pferd lange an der Innenseite an viertletzter Stelle im Feld der 14 Bewerber. Und reagierte eingangs der Geraden blitzschnell, nahm den 52:10 Mitfavoriten weiter nach außen, als sich innen keine Lücke bot. Kraftvoll unterstützt, machte Next Dawn Meter für Meter gut und bekam klar vor dem Ziel auch die schon vorn liegende Miss Tick in den Griff. „Heute mussten wir einen anderen Plan verfolgen,“ kommentierte Murzabayev den Sieg und fügte hinzu: „mein Pferd kam nicht so gut in Gang, setzte sich aber bis zum Schluss sehr gut ein.“