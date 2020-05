Reportage zum Geister-Derby in Berlin: Gespenstische Stille rund um das Olympiastadion

80 Minuten vor dem Derby-Anpfiff lehnt Thomas Böttcher auf dem Geländer seiner Loggia und genießt ungestört seine Zigarette. Seit 40 Jahren wohnt er in der Trakehner Allee, keine 200 Meter Luftlinie vom Olympiastadion entfernt. "Als ich hierher gezogen bin, hat Hertha in der 2. Liga gespielt und da kamen vielleicht 5000 Zuschauer", erinnert sich der 56-Jährige. Beim Derby gegen Union Berlin ( hier im SPORT BUZZER-Ticker ) wären es am Freitagabend eigentlich rund 75.000 Zuschauer gewesen, doch das heiße Stadt-Duell wurde wegen der Corona-Pandemie zum Geister-Derby.

An die Menschenmassen gewöhnt

Für das Derby war es ähnlich schwer, an Tickets zu kommen, seit Wochen war das Olympiastadion ausverkauft. Die Kioske, die sich das Geschäft des Jahres erhofft hatten, sind geschlossen, in die Biergärten verirren sich nur ein paar Fans. Normalerweise herrscht gerade für Autofahrer an Spieltagen rund um das Olympiastadion ein Verkehrschaos. Am Freitagabend kamen nur vereinzelt Autos in die Nähe des Stadions, das von der Polizei abgesichert wurde. Vor einem Gartencenter hat Patricia Magnani ihren Geländewagen geparkt, ihr Sohn Kailash lädt die Einkäufe ein, am Wochenende ruft die Gartenarbeit. "Hier sollte ein Fußballspiel sein?", fragt die gebürtige Italienerin, die seit vier Jahren als Stadtführerin in Berlin arbeitet, ungläubig. Sie profitiert vom Geisterspiel, sonst hätte ihr Einkauf vermutlich einige Stunden länger gedauert.