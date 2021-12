„Reset-Knopf drücken“: RB Leipzig und Interimscoach Beierlorzer wollen ManCity ärgern

Leipzig. Am Dienstag, 18.45 Uhr, steigt das vorerst letzte Spiel der Roten Bullen in der Champions League. Gegen Manchester City, den englischen Meister, die Weltauswahl von Pep Guardiola. Es könnte alles so schön sein... Beispielsweise so schön wie vor einem Jahr, als Julians beschwingte Nagelsmänner im finalen Gruppenspiel Manchester United 3:2 besiegten und das Achtelfinale bejubelten. Nach einer auf rauschhafte Weise zustande gekommenen 3:0-Führung und einer Schlussphase, in der das 3:3 und das Ausscheiden in der Luft lagen. Mit einem überragenden Marcel Sabitzer, einem fantastischen Angelino und einem kurz vorm Ende in höchster Not rettenden Torhüter Peter Gulacsi. An jenem 8. Dezember 2020 blickte die halbe Fußball-Welt in die Red-Bull-Arena und bewunderte den Mut, die Überzeugung und die Klasse der Leipziger. Anzeige

„Nach vorne blicken“

Am Dienstag werden weit weniger Menschen gen Leipzig illern. Aus Gründen. Der Käse ist in der Gruppe A gerollt. Manchester City und Paris St. Germain sind für die K.o.-Runde qualifiziert, RB und Brügge kämpfen um die Europa League. Es ist das erste Spiel der Rasenballer nach dem Aus für Cheftrainer Jesse Marsch. Dessen Assistent Achim Beierlorzer steigt zum zweiten Mal als offizieller RB-Interims-Chef ein. Beim ersten Mal war dem Franken wenig Matchglück beschieden. Am 15. Februar 2015 unterlagen hochüberlegene Leipziger daheim 0:1 dem FSV Frankfurt. Nach einem grotesken Fehler von Kult-Keeper Fabio Coltorti. In der zweiten Liga.

Beierlorzer zur Gesamtwetterlage: „Es herrscht eine nachdenkliche Stimmung, es gibt keine Gewinner, wir sind alle enttäuscht, haben nicht genug Punkte mit Jesse geholt.“ Man müsse jetzt den „Reset-Knopf drücken und nach vorne blicken“. Manchester? „Bietet uns Chancen. Wir brauchen enge Abstände, Kompaktheit, Geschlossenheit.“ Beierlorzers Nachbar auf dem Podium der Pressekonferenz Peter Gulacsi: „Wir müssen eine Reaktion zeigen, wollen unbedingt in Europa überwintern.“ Zur Marsch-Entlassung: „Das war nicht die Schuld einer Person. Ich habe mich telefonisch bei Jesse bedankt, ihm alles Gute gewünscht. Er ist ein toller Mensch und Trainer.“

„Wenn sie ihren Stil spielen, können sie uns schlagen“

Marschs Vertrag läuft einstweilen weiter, könnte in Bälde an eine neue Aufgabe angepasst werden. Club-Chef Oliver Mintzlaff hat dem US-Amerikaner angeboten, Teil des Red-Bull-Kosmos zu bleiben. Denkbar wäre ein Job als Handlungsreisender in Sachen Synergien zwischen den Fußball-Standorten des Konzerns. Kurzfristig steht für den Fußball-Lehrer aber erst mal eine räumliche Veränderung an. Wenn Marsch aus der Corona-Quarantäne darf, fliegt er über den großen Teich. Erholen, nachdenken, neu durchstarten. Stichwort Marsch-Nachfolge: Wie der RB-Buschfunk meldet, war Roger Schmidt (bleibt in Eindhoven) nicht die Nummer eins auf der Besetzungsliste. Und wer sonst? Erik ten Hag (Amsterdam) wäre die große und eine großartige Lösung. Will er, darf er, was kostet er?