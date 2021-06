"Respekt, aber keine Angst" vor Ronaldo: Belgien bereit für Duell der Stürmer-Giganten gegen Portugal

Der Underdog ist Belgien gegen Titelverteidiger Portugal nicht. Am Sonntag kommt es in Sevilla zum Duell der beiden Schwergewichte (21 Uhr/ARD und Magenta TV). Und Belgiens Torjäger Romelu Lukaku glaubt, dass die Chance auf ein Weiterkommen groß ist. "Ich glaube, der Moment ist gekommen", sagte er: "Wenn ich an die WM zurückdenke und das Halbfinale gegen Frankreich. Da wollten wir schönen Fußball spielen. Und das hat uns letztlich um den Sieg gebracht. Jetzt wissen wir, wie wir spielen müssen. Und Portugal ist dafür der beste Test." Anzeige

Doch beim Spiel in Sevilla, das der deutsche Schiedsrichter Felix Brych leiten wird, will auch der fünfmalige Weltfußballer Ronaldo jubeln. "Cristiano ist in der Form seines Lebens. Wir unterschätzen aber nicht den Rest des Teams. Wir haben Respekt, aber keine Angst", sagte Belgiens Abwehrspieler Toby Alderweireld vor diesem packenden Kräftemessen zwischen der "Goldenen Generation" seines Landes, WM-Dritter von 2018, und dem Titelverteidiger.

Ronaldo war alleine bei dieser Endrunde fünfmal erfolgreich. Mit 14 Treffern insgesamt ist der 36-Jährige sogar unangefochtener EM-Rekordtorjäger. "Man kann ihn nicht alleine stoppen. Er ist einer der besten Spieler der Welt", meinte Alderweireld über eine mögliche Abwehrtaktik. Auch Lukaku hat im Turnierverlauf dreimal getroffen. Insgesamt steht der 28-Jährige bei fünf EM-Toren. "Für mich ist Romelu Lukaku in den letzten zehn Monaten ein ganz anderer Spieler geworden. Er hat die Reife, die Führungsqualitäten, das Verständnis dafür, was es im Spiel braucht, und die notwendige Flexibilität", sagte Nationaltrainer Trainer Roberto Martínez über seine bullige Allzweckwaffe.





Lukaku selbst sieht das ganz selbstbewusst auch so. "Alle sprechen immer über meine Form", sagte er. Aber ich denke, in den letzten beiden Jahren habe ich ein neues Level erreicht. Es ist nicht mehr nur gute Form." Auf die Frage, was der eine gerne vom anderen hätte, sagte Lukaku in einem Pressegespräch am Freitag: "Ich hätte gerne seine Fähigkeiten im Dribbling und seine Schusstechnik. Und er hätte sicher gerne meine Power."

Santos: "Um Ronaldo mache ich mir keine Sorgen" Portugals Nationaltrainer Fernando Santos geht das bei Cristiano Ronaldo, mit 109 Toren in 178 Länderspielen einsame Spitze in Portugal, genauso. "Um Ronaldo mache ich mir keine Sorgen. Ronaldo ist der Ronaldo, der er immer war, mit der gleichen Bereitschaft, dem Nationalteam zu dienen", erzählte Santos. "Er trifft vielleicht nicht jedes Mal, aber er versucht es immer, er kämpft jedes Mal."