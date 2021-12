"Verdient Respekt": Lauterbach lobt Entscheidung von Bayern-Star Kimmich für Corona-Impfung

Zweimal musste Joshua Kimmich als Kontaktperson, einmal nach eigener Infektion in Corona-Quarantäne. In einem ausführlichen ZDF-Interview kündigte der Mittelfeld-Star des FC Bayern München nun an, sich nach anfänglichem Zögern doch gegen das Virus impfen lassen zu wollen. Von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erhält er für diese Entscheidung Zuspruch. "Die Entscheidung für die Impfung von Joshua Kimmich verdient Respekt", erklärte der SPD-Politiker bei Twitter.

