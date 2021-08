"Respektlosigkeit": Juve-Superstar Ronaldo beschwert sich über Gerüchte um Rückkehr zu Real Madrid

Dass Ronaldo sich Gedanken über seine Zukunft in Turin macht, ist inzwischen kein Geheimnis mehr. Im Anschluss an die überraschende Pleite im Achtelfinale der Champions League im März gegen den FC Porto war der Offensivmann zunehmend in die Kritik geraten. In der Serie A belegte der Klub nach zuvor neun Titeln in Serie lediglich den vierten Platz und sicherte sich nur knapp das Ticket für die Gruppenphase in der Champions League. "Cristiano betrachtet seine Etappe in Turin als beendet", schrieb die Madrider Fachzeitung AS am Dienstag.