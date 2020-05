Das Restprogramm des FC Bayern und BVB: Diese Duelle könnten den Spitzenreiter noch ins Stolpern bringen

Der Tabellenführer FC Bayern München geht nach dem Auswärtssieg im Topspiel gegen Borussia Dortmund mit einem Vorsprung von sieben Punkten auf Platz zwei in die letzten sechs Spieltage der Bundesliga. Ein solches Polster wurde nach 28 Spieltagen seit Einführung der Drei-Punkte-Regel noch nie verspielt.

Wer darf am Ende über die Meisterschaft jubeln - der FC Bayern oder Borussia Dortmund? Der SPORTBUZZER zeigt die Restprogramme der Bundesliga-Titelkandidaten ©

Bayern-Trainer Hansi Flick wollte aber am Tag des Triumphes in Dortmund noch nicht feiern. "Ich bin kein Mensch, der zu stark in die Zukunft blickt", erklärte er. "Wir wollten heute gewinnen, einen großen Schritt nach vorne machen, das haben wir getan. Deshalb war ich mit der Leistung der Mannschaft auch sehr zufrieden. Sehr konzentriert, sehr entschlossen, auch hellwach, und dann teilweise auch mutig, damit war ich sehr zufrieden."