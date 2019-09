Rettungswagen beim HSV-Training: Neuzugang Jan Gyamerah schwer verletzt

Wie die Bild berichtet, ließ Hecking insgesamt vier Teams ein kleines Turnier spielen. Dabei verletzte sich der Neuzugang vom VfL Bochum so schwer, dass zwei Rettungswagen wenige Minuten nach dem ausschlaggebenden Zweikampf am Trainingsgelände eintrafen. Gyamerah kam direkt an einen Tropf und wurde ins Krankenhaus gefahren.

Der 24-Jährige stand bis dato in allen fünf Zweitliga-Spielen des Hamburger SV in der Startelf. Im Derby beim FC St. Pauli am kommenden Montag droht der Verteidiger auszufallen. Eine genaue Diagnose ist aber noch nicht bekannt. Über Twitter schrieb der Klub: "Jan Gyamerah hat sich in der heutigen Trainingseinheit eine schwere Verletzung zugezogen und ist auf dem Weg ins UKE (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Anm. d. Red)".