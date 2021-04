Reus, Hummels und Sancho: BVB-Trainer Terzic gibt Personal-Update vor ManCity-Duell

Bei Borussia Dortmund wächst der Glaube an ein Fußball-Wunder. Nach dem unglücklichen 1:2 bei Manchester City vor einer Woche ist der Respekt vor dem scheinbar übermächtigen Gegner zwar noch immer groß, aber geringer geworden. Hoffnung auf eine Überraschung macht der BVB-Kader. Wie Trainer Edin Terzic am Dienstag bei der Pressekonferenz vor dem Rückspiel am Mittwoch (21 Uhr) verriet, stehen wohl fast alle Spieler zur Verfügung.

"Wir haben einige angeschlagene Spieler, da müssen wir noch abwarten. Ihr habt es ja mit Hummels und Reus mitbekommen, die zuletzt ausgewechselt wurden", sagte Terzic. Reus und Hummels waren beim 3:2-Sieg in Stuttgart vorzeitig ausgewechselt worden: Kapitän Reus nach einem Zusammenprall mit Daniel Didavi, Hummels wegen Magenkrämpfen und Kreislaufproblemen. Beide sollen aber wohl rechtzeitig fit werden. "Sie sind sehr wichtig, beide haben sehr viel Erfahrung in der Champions League. Sie würden uns sehr helfen", sagte BVB-Verteidiger Manuel Akanji.