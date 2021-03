Nach Reus-Kritik wegen vermeintlicher Bayern-Bevorteilung: Ex-Referee Kinhöfer tadelt BVB-Kapitän

Es war die entscheidende Szene im Bundesliga -Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund (Endstand: 4:2): Bayern-Profi Leroy Sané erkämpfte sich in der 88. Minute mit einem Tackling gegen Emre Can den Ball leitete so den Treffer von Leon Goretzka zum 3:2 ein, der den FCB auf die Siegerstraße brachte - doch ging dabei wirklich alles mit rechten Mitteln zu? Für BVB-Kapitän Marco Reus war dies nicht der Fall: "Ich sage ihnen ganz ehrlich: Wenn dieses Foul bei Bayern gewesen wäre, hätte er es hundertprozentig gepfiffen. Das ist einfach so" , schimpfte Reus im Interview nach dem Spiel bei Sky. Nun muss der Nationalspieler selbst mit Kritik leben. Die Aussagen über eine vermeintliche Bevorteilung der Bayern haben mit Thorsten Kinhöfer einem Ex-Referee gar nicht gefallen.

Bei Sport1 tadelte der 52-Jährige Reus für dessen Kritik an Schiedsrichter Marco Fritz. "In der Niederlage zeigt sich die Größe eines Sportlers - da haben sicherlich einige noch Nachholbedarf" , sagte er im Hinblick auf den Kommentar von Reus, der gegenüber dem ZDF sogar noch deutlicher wurde. "Für mich hat der Schiri keine Eier gehabt, da zu pfeifen", wiederholte der DFB-Profi seine Fritz-Schelte.

Objektiv gesehen, liege der BVB-Profi allerdings falsch, sind sich Kinhöfer und sein Ex-Kollege und heutiger DFB-Projektleiter für den VAR, Jochen Drees, einig. "Je mehr ich es ansehe, desto weniger werte ich es als strafbar an", sagte Drees über das Einsteigen von Sané, der Can mit Körpereinsatz weggestoßen hatte. "Er stößt ihn nicht weg, es ist kein Rempeln von hinten, eher von der Seite", erklärte der Ex-Schiedsrichter. Kinhöfer stimmte dem VAR-Verantwortlichen zu: "Ich hätte genauso entschieden. Neutral argumentiert ist das kein Foul, sondern ein handelsüblicher Zweikampf. Natürlich setzt Sané den Körper ein, aber wir spielen Fußball."

Und selbst Can selbst wollte seinem Teamkollegen Reus in dieser Sache nicht zwingend Recht geben. "Kann er pfeifen, muss er aber nicht", sagte Can bei Sky. Bayern-Star Thomas Müller widersprach der Meinung des BVB-Kapitäns ebenfalls. "Es gehen beide mit dem Körper zum Ball", sagte Müller. In einem Spiel voller intensiver Zweikämpfe müsse so etwas nicht abgepfiffen werden. "Natürlich ist danach das Tor gefallen, aber es hatte keinen direkten Einfluss. Auch wenn es für die anderen, neutralen Fans schwer zu glauben ist, hätte ich das gegen uns auch nicht als Foul gesehen", sagte der 31-Jährige.