BVB-Star Axel Witsel: Sancho sollte "mindestens noch ein, zwei Saisons hier bleiben"

Axel Witsel und Jadon Sancho sind zwei tragende Säulen des Dortmunder Erfolgs in dieser Spielzeit. Insbesondere Sancho, mit wettbewerbsübergreifend 12 Toren und 18 Vorlagen zweitbester Scorer des BVB, spielt eine beeindruckende Saison. Da überrascht es wenig, dass der 19-Jährige zu den begehrtesten Talenten Europas gehört und unter anderem das Interesse von Real Madrid und Manchester United geweckt haben soll. Doch ein Wechsel in diesem Sommer, betonte Axel Witsel, käme zu früh für den jungen englischen Nationalspieler.

Reus, Sancho, Witsel & Co. - Das sind die Vertragslaufzeiten der BVB-Stars! ©

"Ich bin davon überzeugt, dass es für Jadon, aber auch für Dortmund, das Beste ist, wenn er mindestens noch ein, zwei Saisons hier bleibt", erklärte der Belgier im Interview mit der Bild. Der 30-Jährige weiß aber: "Dass er irgendwann mal bei einem der ganz großen Klubs landet, ist vorgezeichnet. Wenn er weiter an sich arbeitet, hat er das Zeug zum Weltstar . Er ist schon jetzt einer der besten Außenspieler, die ich kenne, erinnert mich an Eden Hazard.“

Witsel: Möchten Favre "mit dem Titel belohnen"

Dass sich Sancho so herausragend entwickelt hat, ist auch Verdienst von Trainer Lucien Favre. "Er ist ein besonderer Trainer, unglaublich akribisch. Er will uns alle immer verbessern", berichtete Witsel. Mit 69 Punkten liegt der BVB nur einen Punkt hinter Spitzenreiter FC Bayern München - auch dank Favre. "Wir möchten ihn und uns für die harte Arbeit gerne mit dem Titel belohnen. Aber selbst in diesem Falle würde er sicherlich noch Dinge finden, die wir im nächsten Spiel besser machen müssen", witzelte der Belgier.