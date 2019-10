Vor dem Revierderby: BVB-Boss Sebastian Kehl nimmt die Mannschaft in die Pflicht

All das wollte Kehl, der in seiner Zeit als Spieler bei den Dortmundern von 2002 bis 2015 selbst etliche Derbys bestritten hat, den BVB-Profis wohl noch einmal verdeutlichen, als er dem Haussender "BVB total" sagte: "Es gibt nichts anderes als dieses Derby jetzt am Wochenende. Jeder Einzelne muss sich auf die Leistung konzentrieren, jeder muss gucken, dass er in die beste Verfassung kommt, um auch körperlich und mental fit zu sein für dieses Spiel", betonte der Ex-Kapitän, der inzwischen Chef der Lizenzspielerabteilung ist.