Revierderby und Sonderfall Klub-WM: DFL terminiert Bundesliga-Spieltage bis Ende Februar

Die DFL hat am Donnerstag die zeitgenaue Terminierung der Bundesliga-Spieltage 19 bis 23 bis Ende Februar veröffentlicht. Unter anderem hat das Revierderby zwischen dem kriselnden FC Schalke 04 und Borussia Dortmund dadurch einen exakten Termin erhalten: In der Gelsenkirchener Veltins Arena rollt der Ball am 20. Februar um 18.30 Uhr. Es ist somit an einem Samstagabend wie zu erwarten war das Topspiel des 22. Spieltags.

Einen Sonderfall stellen die Spiele des FC Bayern im Februar dar. Der Rekordmeister tritt vom 8. bis 11. Februar bei der Klub-WM in Katar an, die wegen der Corona-Pandemie vom ursprünglichen Termin Mitte Dezember verlegt worden war. Wegen der Reise ins Emirat spielen die Münchner im Liga-Alltag so am 20. Spieltag bereits am Freitagabend, den 5. Februar auf Hertha BSC (20.30 Uhr) und im Anschluss an das Turnier an einem Montagabend gegen Arminia Bielefeld (20.30 Uhr). Es ist der Abschluss des 21. Spieltags.