Revolution in der Formel 1 perfekt: Extra-Punkt für schnellste Runde kommt schon 2019

In der Formel 1 werden Fahrer in der neuen Saison für die schnellste Rennrunde mit einem Extra-Punkt für die WM-Wertung belohnt. Der Motorsport-Weltverband FIA bestätigte die neue Regelung, die für mehr Spannung gegen Rennende sorgen soll, am Montagabend. Schon beim Auftakt am 17. März in Melbourne wird der schnellste Fahrer belohnt - auch das Team erhält einen Extra-Punkt in der Konstrukteurswertung. Bedingung für den Zusatzpunkt ist allerdings, dass der Fahrer unter den ersten Zehn ins Ziel kommt.