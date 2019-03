Revolution in der Formel 1? Schnellste Runde soll Extra-Punkt in WM bringen

In der Formel 1 sollen Fahrer in der neuen Saison für die schnellste Rennrunde mit einem Extra-Punkt für die WM-Wertung belohnt werden. Diesen Plan habe der Motorsport-Weltrat bei seiner jüngsten Sitzung abgesegnet, berichteten mehrere Fachmedien am Freitag. Demnach soll die Regelung schon beim Auftakt am 17. März in Melbourne greifen und für mehr Action am Rennende sorgen. Bedingung für den Zusatzpunkt ist, dass der Fahrer unter den ersten Zehn ins Ziel kommt. Der Vorstoß muss zunächst noch von der Formel-1-Kommission bestätigt werden, dies gilt als sicher.