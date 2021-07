Fortsetzung folgt: Beim 1. FC Wunstorf geht's ab Montag wieder um den Rewe-Cup

Nach den guten Erfahrungen aus dem Vorjahr musste es einfach eine Fortsetzung geben: Im vergangenen Sommer ist der Rewe-Cup beim 1.FC Wunstorf ein Turnier als willkommene Abwechslung in der Coronazeit gewesen. Ab Montag erfolgt die zweite Auflage des Cups auf der FC-Anlage im Wunstorfer Barne-Sportzentrum.

Insgesamt sind acht Mannschaften am Start. Los geht es am Montag um 18.30 Uhr mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem FC Can Mozaik und dem MTV Rehren A/R. Der FC aus Hannover ist relativ spontan eingesprungen. „Wir sind sehr froh, dass Can Mozaik zugesagt hat, nachdem kurzfristig der VfL Bückeburg ausgefallen ist“, sagt Wunstorfs Trainer Onur Köse. Mit seinem Team ist er in der gleichen Vorrundengruppe im Einsatz und spielt anschließend (20.45 Uhr) gegen den TSV Kolenfeld.